Илон Маск назвал неизбежными человеческие жертвы при освоении Марса

Daniel Oberhaus / wikimedia.org

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск считает, что при освоении Марса неизбежно погибнет какое-то количество людей. Об этом он заявил в интервью CNN .

"Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", - приводит слова Маска ТАСС. При этом он отметил, что SpaceX не испытывает недостатка в желающих отправиться на Марс, несмотря на риски этого предприятия.

Предприниматель в очередной раз отметил, что человечество ради выживания должно стать видом, обитающим на различных планетах, чтобы уцелеть в случае катастрофы на Земле. "Например, может начаться третья мировая война", - сказал он.

"Это будет славное приключение и поразительный опыт. Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс - самое подходящее для него место", - отметил Маск.

Напомним, в декабре прошлого года Маск заявил , что первый человек может быть доставлен на Марс в 2026 году, а при благоприятном стечении обстоятельств человек ступит на поверхность Красной планеты уже в 2024 году. Такой прогноз он дал во время церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей.

"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе. "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.

Возможность запуска космических аппаратов к Марсу, позволяющая достичь соседней планеты за максимально короткий срок, появляется раз в 26 месяцев. Так, в прошлом году к Марсу были отправлены сразу три аппарата: китайский и американский марсоходы, а также орбитальный аппарат ОАЭ. Запуски следующих марсианских миссий ожидаются в 2022 году.