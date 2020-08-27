Amazon Amazon представила фитнес-браслет Halo, оценивающий настроение владельца по голосу

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Компания Amazon представила свой первый фитнес-браслет Halo, имеющий ряд необычных особенностей, и одноименное мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья. Об этом сообщается в блоге Amazon.

В отличие от многих представленных на рынке фитнес-браслетов, Amazon Halo не имеет дисплея: устройство лишь фиксирует различные параметры при помощи встроенных датчиков и передает их на смартфон владельца. Как утверждают в компании, аккумулятор устройства обеспечивает браслету неделю работы без подзарядки.

Подобно аналогичным устройствам, Halo может отслеживать физическую активность человека, а также вести мониторинг сна. Помимо этого, браслет при помощи микрофона может определять настроение владельца по изменениям голоса.

Приложение Halo хранит данные с браслета, а также может определять процент подкожного жира. Для этого приложение при помощи камеры смартфона составляет 3D-модель тела пользователя и анализирует ее для расчета этого показателя.

Новый фитнес-браслет Amazon продается за 100 долларов, но первым покупателям он обойдется в 65 долларов, пишет The Verge. Эта стоимость включает полугодовую подписку на приложение Halo (после шести месяцев использования Halo она будет стоить 4 доллара в месяц), без которого пользоваться браслетом невозможно.