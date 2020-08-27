Sergey Galyonkin / wikimedia.org Пользователи устройств Apple остались без обновленной игры Fortnite и теперь могут играть только между собой

Sergey Galyonkin / wikimedia.org

Компания Epic Games 27 августа выпустила обновление для игры Fortnite, которое доступно пользователям всех платформ, кроме iOS и Mac. Пользователи устройств Apple лишились возможности получить обновление из-за конфликта между двумя компаниями, который начался с удаления Fortnite из магазина приложений App Store.

В Epic Games сообщили The Verge, что пользователи iPhone, iPad и Mac теперь не смогут играть в Fortnite с теми, кто установил игру на PlayStation 4, Xbox One, Android, Nintendo Switch и ПК, а также не получат доступ к контенту, который появится в обновлении.

Фактически это означает разделение Fortnite на две версии игры. Пользователи Apple смогут играть только друг с другом, в то время как все остальные по-прежнему будут иметь возможность между собой. При этом на Mac игра работает через собственный лаунчер, и теоретически Epic могла дать ей обновление, пишет TJ.

Напомним, поводом для удаления Fortnite из App Store, а также из магазина Google Play стала активация разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple и Google, которые берут за такие переводы комиссию. Еpic Games в ответ подала в суд на обе компании. Вскоре стало известно, что Apple пригрозила удалить из App Store аккаунты разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac (это ударило бы и по другим разработчикам, использующим движок Unreal Engine). В связи с этим Epic Games обратилась в суд, чтобы заморозить решение об удалении аккаунтов на время основного разбирательства. На днях суд удовлетворил это требование компании.

В главном иске к Apple представители Epic Games потребовали дать им возможность выпустить свой магазин приложений на iOS, пожаловались на слишком сильную привязку пользователей к экосистеме и потребовали снижения комиссий.

Отметим, что удаление Fortnite из App Store не позволяет установить игру только на те iOS-устройста, на которых она не была установлена ранее. Если пользователь уже скачивал игру, но затем удалил ее со смартфона, то может восстановить Fortnite. Для этого нужно открыть App Store зайти в раздел "Мои покупки" и найти Fortnite в списке. Затем игру можно будет установить повторно. Эта схема работает и для иных игр и приложений, которые по разным причинам были удалены из App Store.