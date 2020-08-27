LG LG анонсировала лицевую маску со встроенным очистителем воздуха

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Южнокорейская компания LG официально анонсировала портативный очиститель воздуха, выполненный в виде лицевой маски.

Как пишет The Verge, устройство под названием PuriCare Wearable Air Purifier, оснащено двумя вентиляторами, которые питаются от встроенной батареи и двумя съемными воздушными фильтрами. В компании отмечают, что встроенные сенсоры регулируют работу вентиляторов, подстраивая скорость их вращения под вдохи и выдохи. Емкость аккумулятора маски составляет 820 мАч, что обеспечивает до восьми часов работы в автономном режиме.

В LG напрямую не упомянули пандемию коронавируса, но она явно повлияла на работу над проектом индивидуального очистителя воздуха. Так, в компании отметили, что PuriCare Wearable Air Purifier предлагается в качестве замены самодельных и одноразовых масок. Кроме того, ранее в компании пообещали передать 2 тыс. очистителей клинике Университета Сеула, чтобы помочь медицинскому персоналу. В то же время в сообщении LG не говорится об эффективности нового устройства в части предотвращения распространения вирусов. В частности, в LG не ответили на вопрос издания о том, фильтрует ли высокотехнологичная маска воздух на выдохе. Предоставить полную информацию в LG пообещали после сертификации устройства.

LG PuriCare Wearable Air Purifier



con los filtros H13 HEPA que usan en sus purificadores



batería de 820mAh, de 2 a 8 horas dependiendo del modo



segûn la respiración del usuario ajusta la velocidad del ventilador para ayudar en la respiración



UV-LED para matar gérmenes pic.twitter.com/1XYpx6uhRP— Kote (@kotecinho) August 27, 2020

В компании пока не уточнили цену устройства и сроки его выхода в продажу. В релизе LG лишь отмечается, что PuriCare Wearable Air Purifier появится на рынке некоторых стран в четвертом квартале этого года.