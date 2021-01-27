Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 22 января дал поручение МВД и Роскомнадзору совместно с Генпрокуратурой и Банком России разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков. Подготовить такие предложения ведомства должны до 25 февраля, пишет "Коммерсант" .

Кроме того, к середине марта Минцифры и Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) должны подготовить план мероприятий по итогам полученных предложений, включая возможную разработку необходимых для их реализации нормативных актов.

Внимание чиновников привлекли фейковые сайты, реклама которых в основном размещается в Google и на YouTube. Баннеры с изображениями первых лиц государства предлагают гражданам получить соцвыплаты от правительства. При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит хищение средств. Массовая регистрация таких сайтов была зафиксирована весной прошлого года после решения властей выплатить пособия на несовершеннолетних детей, а в компании Infosecurity a Softline Company за последние два года обнаружили более 6 тыс. сайтов, эксплуатирующих тему социальных выплат.

По данным АЦ, платежи через такие фейковые сайты обслуживают ВТБ, "Минбанк", "Челябинвестбанк", "Ак Барс банк" и "Открытие". Представители банков сообщили, что ведут борьбу с мошенниками. Так, усилия службы мониторинга "Минбанка" позволили существенно снизить число мошеннических операций. В ВТБ и банке "Открытие" также заявили об отслеживании мошеннических операций.

В компании Google, рекламный сервис которой мошенники, по данным АЦ, используют для размещения объявлений, также сообщили, что отслеживают и удаляют вредоносные объявления. В Google напомнили, что пользователи могут и сами жаловаться на такие объявления.

В Роскомнадзоре заявили, что сейчас блокировка мошеннических сайтов в России возможна только на основании решения суда, что затрудняет борьбу с такими ресурсами. Поэтому в ведомстве считают необходимым создать более эффективную систему координации действий органов власти. Проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами также планирует Госдума.

По мнению руководителя направления информационной безопасности IT-компании "Крок" Андрея Заикина, в России уже есть механизмы, позволяющие Роскомнадзору бороться с мошенническими сайтами, а поисковики и сами блокируют вредоносные рекламные объявления. Поэтому эксперт считает, что новые меры в этой сфере вряд ли будут эффективны, если учесть, что фейковые сайты обычно управляются из-за границы.