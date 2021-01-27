Герман Греф

Совет Федерации / Flickr

"Сбер" (бывший "Сбербанк") чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам. С таким мнением выступил 27 января глава банка Герман Греф в Совете Федерации.

"На сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы, мы на 97% защищаем наших граждан от хакеров, даже когда граждане сами делают перевод в пользу мошенников, не зная об этом", - приводит слова Грефа ТАСС.

В своем выступлении Греф также назвал кибербезопасность ключевым трендом и отметил, что хакеры сейчас почти всегда используют технологии искусственного интеллекта при совершении кибератак.

"Так называемая технология deepfake (технология, позволяющая подделать внешность или голос человека - прим. NEWSru.com), когда ваш голос и ваш телефон используют для мошеннических операций. Это все гигантская угроза, нормальному человеку бороться с этим тяжело и на помощь должны прийти мощные системы защиты от таких угроз", - отметил Греф.

По данным Банка России, за девять месяцев 2020 года мошенники украли у банковских клиентов с карт и счетов примерно 6,5 млрд рублей, напоминает РБК . Только в третьем квартале прошлого года банки выявили 10,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года. За первое полугодие 2020 года клиенты "Сбера" подали 3,4 млн жалоб на телефонное мошенничество, в 30 раз больше по сравнению с 2017 годом и более чем вдвое по сравнению с 2019 годом.