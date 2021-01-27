Действие антипиратского меморандума продлили до августа 2021 года

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Действие так называемого антипиратского меморандума, обязывающего поисковики удалять из выдачи ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей, продлили до 1 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, меморандум был подписан в ноябре 2018 года. По условиям антипиратского меморандума, поисковики должны удалять из выдачи ссылки на контент, внесенный правообладателями в специальную базу. Со стороны правообладателей меморандум подписали холдинг "Газпром-Медиа", "Первый канал", ВГТРК, "Национальная медиа группа", "СТС Медиа", Ассоциация интернет-видео (объединяет онлайн-кинотеатры) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний меморандум подписали "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group. Изначально меморандум должен был действовать до 1 сентября 2019 года, но с тех пор его действие неоднократно продлевалось из-за задержек с принятием поправок в антипиратское законодательство.

По данным Роскомнадзора, за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" было удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент. "Это свидетельствует о том, что документ стал действенным инструментом защиты авторских прав в России", - считают в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее в развитие меморандума был разработан законопроект, предусматривающий удаление ссылок на нелегальный контент. Документ все еще проходит обсуждение с участием представителей отраслевого сообщества. Если он будет принят, то отработанные за время действия меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространяться и на компании, не подписавшие этот документ.

Отметим, что за годы существования меморандума правообладатели не раз жаловались на "Яндекс", называя поисковик компании главным источником распространения пиратских ссылок. Так, в ноябре прошлого года в компании Group-IB сообщили , что доля "Яндекса" в трафике на пиратские видеосервисы составила 90% - за год этот показатель снизился на 5 процентных пунктов. Оставшиеся 10% обеспечивали другие поисковики, соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и прямые переходы.

Тогда же сообщалось, что у правообладателей накопилось гораздо меньше претензий к поисковику Google чем к "Яндексу", хотя американская компания и не подписывала меморандум. Гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдинй объяснял это тем, что Google удаляет ссылки на нелегальный контент по обращению правообладателей в рамках Digital Millennium Copyright Act (закон США об авторском праве в цифровую эпоху). Помимо этого, Google понижает в выдаче сайты, на которые часто жалуются правообладатели, тогда как у "Яндекса" такого алгоритма нет.