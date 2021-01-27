Команда энтузиастов TeamCIS воссоздала в популярной игре Minecraft расположенный на черноморском побережье дворец, который, согласно ряду публикаций в СМИ и свежему расследованию Фонда борьбы с коррупцией принадлежит президенту России Владимиру Путину. Подробности об этом проекте представитель TeamCIS изложил на портале "Пикабу" .

"Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания. Помимо всего прочего мы также воссоздали реальный рельеф мыса Идокопас и черноморского побережья", - говорится в публикации.

Судя по небольшому видеоролику, виртуальная копия дворца, расположенного недалеко от Геленджика, действительно соответствует планам, которые были продемонстрированы в расследовании ФБК. В частности, энтузиасты воссоздали кальянную со сценой и шестом на ней, театр, а также склад грязи.

Minecraft - компьютерная игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном в 2009 году. Minecraft предоставляет игрокам трехмерный мир, полностью состоящий из кубических блоков. Пользователи могут перестраивать его, создавая из блоков сложные сооружения, а также исследовать мир или сражаться с различными противниками. В 2014 году студию Mojang, разработавшую игру, купила компания Microsoft.

Напомним, на прошлой неделе дворец изучили с высоты - постройка и прилегающая территория были воссозданы ранее разработчиками свежей версии игры Microsoft Flight Simulator.

В ФБК оценили стоимость дворца в 100 млрд рублей. По данным Алексея Навального и его соратников, деньги на строительство и содержание дворца, виноградников и других объектов, которые входят в этот комплекс, выделяли бизнесмены из окружения Владимира Путина.