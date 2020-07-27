Минэкономразвития готовит нормативную базу по проектам, отобранным для первоочередной реализации в рамках закона о "регуляторных песочницах"

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Напомним, законопроект о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций был принят Госдумой в третьем чтении на прошлой неделе

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Минэкономразвития готовит нормативную базу по проектам, отобранным для первоочередной реализации в рамках закона о "регуляторных песочницах". Об этом в ведомстве сообщили газете "Коммерсант", уточнив, что проекты были отобраны по результатам работы с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, "Яндекс" и "Медси", а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД).

Напомним, законопроект о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций был принят Госдумой в третьем чтении на прошлой неделе. Документ определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности, порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций. К ним относятся искусственный интеллект (ИИ), распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие технологии, внесенные в соответствующий перечень, который формируется правительством. Вступление проекта в силу позволит использовать технологии удаленной биометрической идентификации, в том числе для удаленного заключения договоров об оказании услуг связи.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предлагается вывести из-под отдельных норм законов "О связи", "О персональных данных" и "Об основах охраны здоровья граждан" обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов. Предложения Минэкономразвития предусматривают возможность не применять обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну в рамках экспериментов в сфере цифровых инноваций. Также можно будет не соблюдать требования об обязательном получении письменного согласия гражданина на обработку его данных и возможности отозвать такое согласие.

По словам представителя ведомства, в список проектов, которые планируется реализовать в рамках закона о "регуляторных песочницах", вошли создание роботизированных гостиниц, запуск грузовых перевозок дронами, коммерческое использование беспилотных автомобилей, дистанционное заключение договоров на услуги связи, услуга "Голосовой антифрод" для защиты абонентов от мошенников, сервис для малого бизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности, и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и телемедицине.

В свою очередь президент АБД Анна Серебряникова рассказала, что организация также разработала концепцию экспериментального правового режима в сфере сбора, хранения и обработки данных. Она предусматривает, что для каждого эксперимента, будет разработан сценарий тестирования и пилотирования, который будет предусматривать аналитику и обработку только необходимой информации в обезличенном виде и меры безопасности, а за ходом проекта будут следить надзорные органы.

По ее словам, одним из основных проектов АБД станет проект "Умный отель", в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей. Однако владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что бизнес в таком проекте не заинтересован. Кроме того, он отметил, что в рамках российского законодательства отели не могут работать без персонала.