Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Разработчики мессенджера Telegram, как и ожидалось, внедрили в него функцию видеозвонков. Пока что она доступна только в приложении Telegram для iOS в тестовом режиме

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Разработчики мессенджера Telegram, как и ожидалось, внедрили в него функцию видеозвонков. Пока что она доступна только в приложении Telegram для iOS в тестовом режиме.

Как пишет издание Код Дурова, для активации видеозвонков в приложении потребуется проделать ряд манипуляций. Сперва нужно скачать и установить последнюю версию Telegram из магазина App Store. Затем 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы войти в дебаг-меню. В этом меню нужно выбрать пункт Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого в профилях контактов появится значок видеозвонка, но позвонить таким образом можно будет только тем собеседникам, которые таким же образом активировали у себя в приложении видеозвонки.

В Telegram появились видеозвонки



Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Как пишет издание "Код Дурова", пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас. Для этого нужно скачать из App Store актуальную в... pic.twitter.com/pyIqwKguVh— ГлавТвит (@GlavTW) July 26, 2020

Что же касается других обновлений в версии Telegram 6.3, то их список включает возможность загрузки видеоаватаров, фильтр для создания эффекта гладкой кожи в редакторе фотографий и видеозаписей, предпросмотр фото и видео в списке чатов, а также новый музыкальный проигрыватель в Telegram для Android и возможность передачи файлов объемом до 2 ГБ (прежний лимит составлял 1,5 ГБ).

Отметим, что о сроках полноценного запуска функции видеозвонков в Telegram пока не сообщается.