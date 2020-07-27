Британский студент Энтони Камю из Университете Лафборо разработал прототип ручного поводыря для слепых и слабовидящих людей, которые по тем или иным причинам не могут позволить себе собаку-поводыря.

Как пишет N+1, разработанное Камю устройство под названием Theia состоит из управляющего силового гироскопа (гиродина), который направляет пользователя за счет стабилизации своего положения, а также лидаров и камеры, которые позволяют видеть окружающие объекты и препятствия. Наконец, встроенный вибромотор сигнализирует о необходимости повернуть направо или налево.

Судя по демонстрационному видеоролику, для управления устройством используются голосовые команды: пользователю необходимо назвать адрес, после чего Theia проложит оптимальный маршрут. По всей видимости, для навигации используется смартфон, к которому подключается электронный поводырь.

В настоящее время Theia существует только в виде требующего доработки прототипа с ограниченным функционалом. О возможном выходе коммерческой версии гаджета на рынок не сообщается.

Это не первая разработка такого рода, представленная за последнее время. Например, в феврале сообщалось, что японское подразделение компании IBM в сотрудничестве с несколькими партнерами создало прототип робота-поводыря для людей с нарушениями зрения, а в 2018 году компания Microsoft выпустила мобильное iOS-приложение, которое помогает слепым и слабовидящим пользователям ориентироваться в окружающем пространстве.