Основатель компании Amazon Джефф Безос, который занимающий первую строчку рейтинга богатейших людей мира, покинет пост гендиректора Amazon 5 июля. Об этом он объявил 26 мая на ежегодном собрании акционеров компании, передает CNN .

Безос впервые сообщил о своем уходе с должности гендиректора компании в феврале этого года, но тогда точная дата окончания его полномочий не уточнялась - речь шла о третьем квартале текущего года. Теперь же Безос уточнил срок своего пребывания на посту, отметив, что уйдет с поста гендиректора Amazon в годовщину основания компании. На должности гендиректора его сменит Энди Джесси, который в настоящее время возглавляет облачное подразделение Amazon Web Services (AWS), а сам Безос станет исполнительным председателем совета директоров Amazon.

Быть гендиректором Amazon - большая ответственность, и это отнимает много сил. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно отвлекаться на что-то еще. В качестве исполнительного председателя я продолжу участвовать в важных инициативах Amazon, но также буду иметь время и энергию, необходимые, чтобы сосредоточиться на фондах Day 1, Bezos Earth, [компании] Blue Origin, [газете] The Washington Post и других моих увлечениях", - писал Безос в феврале.

"Я счастлив перейти на должность [исполнительного] председателя, где я сосредоточу свою энергию и внимание на новых продуктах и ранних инициативах", - заявил он на собрании акционеров.

Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году. Под его руководством Amazon стала одной из крупнейших компаний в мире, а сам Безос заработал многомиллиардное состояние (сейчас оно оценивается в 190 млрд долларов). Его уход с поста гендиректора означает, что Безос будет уделять меньше внимания повседневной работе компании. Вероятно, в скором времени предприниматель начнет активнее участвовать в работе космической компании Blue Origin, которая разрабатывает ракеты и корабли для суборбитальных и космических полетов. Первый полет капсулы Blue Origin с людьми на борту запланирован на 20 июля.

Энди Джесси, который сменит Безоса на посту гендиректора Amazon, является ветераном компании. Он работает в компании с 1997 года, а подразделение AWS он возглавляет с момента его появления в 2003 году. Ранее отмечалось, что выбор Джесси в качестве преемника Безоса говорит о приоритете IT-бизнеса Amazon перед торговым направлением.