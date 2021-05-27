Расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

Госдума РФ

Депутаты Госдумы планируют обсудить с Роскомнадзором меры по ограничению доступа к порносайтам на территории РФ. Об этом 27 мая заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы, безусловно, с Роскомнадзором обсудим сейчас все эти вещи. Закон напрямую запрещает в том числе распространение порнографии", - приводит слова Хинштейна ТАСС.

Журналисты спросили Хинштейна, будет ли распространяться на крупнейшие порносайты действие законопроекта , обязывающего IT-компании отрывать представительства в России. В ответ депутат напомнил, что распространение порнографии в России запрещено ст. 242 Уголовного кодекса. По его словам, прежде чем решать вопрос по представительствам тех или иных ресурсов, нужно определиться с законностью их функционирования.

"Эротические ресурсы в действительности распространяют порнографию. Их деятельность следует ограничивать", -заявил Хинштейн.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой провести экспертизу как минимум шести видеороликов на популярном порносайте PornHub, которые могут квалифицироваться как нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, оскорбление представителя власти и пропаганда наркотических средств.

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой провести экспертизу двух видеороликов на PornHub, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. По мнению ведомства, эти клипы потенциально подпадают под ст. 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Также Роскомнадзор обратился в Следственный комитет России с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности авторов видеороликов. Внимание ведомства привлекли по меньшей мере еще три ролика на том же ресурсе, главные герои которых демонстрируют в кадре наркотические вещества и способы их употребления. Ссылки на материалы ведомство направило в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России для проведения экспертизы. Ролики потенциально подпадают под ст. 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств".

Также Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить один видеоролик, содержание которого может оскорблять представителей власти Российской Федерации. Материал может нарушать ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". По итогам всех вышеперечисленных экспертиз и судебных мероприятий Роскомнадзор намерен внести ссылки на спорный контент в единый реестр запрещенной информации и потребовать удалить эти видеоролики с ресурса, в случае же бездействия доступ к ссылкам на противоправный контент будет ограничен через провайдеров.