Роскомнадзор пока не планирует замедлять доступ к сервисам Google, поскольку административные штрафы за нарушения российского законодательства являются достаточной мерой воздействия на компанию

Фотобанк Moscow-Live / Алексей Поляков 24 мая в Роскомнадзоре заявили, что компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, и ведомство может замедлить доступ к сервисам Google в России

Фотобанк Moscow-Live / Светлана Пашкульская

Роскомнадзор пока не планирует замедлять доступ к сервисам Google, поскольку административные штрафы за нарушения российского законодательства являются достаточной мерой воздействия на компанию. Об этом заявил 27 мая на пресс-конференции глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"На сегодняшний день мы считаем, что штрафов будет достаточно. Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал, и компания пострадала деньгами", - приводит РБК ответ Липова на вопрос о возможности замедления трафика Google и других сервисов, нарушающих российское законодательство.

Липов добавил, что если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, превысят пользу от нее, то к платформе применят "более радикальные меры". Глава Роскомнадзора отметил, что ведомство применило меры к сервису микроблогов Twitter, так как компания не удалила несколько тысяч ссылок на запрещенную информацию, связанную с детьми.

Напомним, 24 мая в Роскомнадзоре заявили , что компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, и ведомство может замедлить доступ к сервисам Google в России. "Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика. Также в ведомстве назвали Google лидером по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего вред российским пользователям.

В ведомстве также заявили, что если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации, то ей будет грозить штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании.

24 мая также стало известно , что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google к Роскомнадзору. Из материалов суда следует, что истец требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу. В Роскомнадзоре сообщили, что речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - заявили в ведомстве. В Google от комментариев отказались.