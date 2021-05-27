Суд оштрафовал Twitter еще на 19 млн рублей за неудаление призывов на митинги

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Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал сервис микроблогов Twitter виновным в совершении шести административных правонарушений по факту неудаления запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях, передает "Интерфакс" .

Общая сумма назначенных компании штрафов составила 19 млн рублей из максимально возможных 24 млн. Суд признал компанию виновной по всем рассмотренным административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штрафы по трем протоколам в 9,5 млн рублей (2,5 млн, 3 млн и максимальные 4 млн рублей). Сумма трех других штрафов составила те же 9,5 млн рублей.

В апреле суд уже оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в январских несанкционированных акциях. Таким образом, общая сумма последних штрафов для Twitter составила 27,9 млн рублей.

Напомним, на этой неделе тот же суд по трем аналогичным протоколам оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google, а по пяти протоколам - соцсеть Facebook, которой назначили штрафы на общую сумму в 26 млн рублей. 27 мая Google оштрафовали еще на 3,5 млн рублей по одному протоколу, передает ТАСС. Все штрафы были назначены за неудаление призывов к участию в январских акциях в поддержку Алексея Навального.

Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей ранее был оштрафован сервис TikTok (27 мая компания получила новый штраф в 1,5 млн рублей), на 5 млн - мессенджер Telegram , а соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в марте получили штрафы в 1,5 млн и 4 млн рублей соответственно.