Pixabay.com Facebook может запустить цифровую валюту Libra в 2021 году

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Социальная сеть Facebook может выпустить цифровую валюту Libra уже в январе 2021 года. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с текущим планом реализации анонсированного ранее проекта.

Собеседники издания уточнили, что проект Libra планируется запустить в еще более "урезанной" версии, чем предполагалось ранее. Так, если весной этого года речь шла о запуске цифровых версий нескольких валют и "цифрового композита" из них, то теперь ассоциация Libra готовится выпустить только цифровую версию доллара США, а другие цифровые валюты появятся позднее.

Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение швейцарской службы по финансовому надзору Finma, но это может произойти уже в январе. Компания подала соответствующую заявку в мае. В Finma отказались от комментариев.

По словам одного из источников, криптокошелек Novi уже "готов с точки зрения продукта", но изначально не будет обслуживать все регионы, поскольку компания хочет сфокусироваться на крупных каналах денежных переводов, пишет VC.ru. Он добавил, что Novi нужна отдельная лицензия в каждом штате США - компании осталось получить еще десять таких лицензий.

Напомним, Facebook официально анонсировала появление криптовалюты Libra, а также объявила о запуске криптокошелька Calibra, предназначенного для хранения Libra и совершения платежей, в середине июня 2019 года. Тогда же соцсеть создала некоммерческую ассоциацию Libra Association, к которой изначально присоединились 27 компаний, включая платежные системы Visa, Mastercard и PayPal, сервисы Spotify, Uber и Lyft, а также оператора связи Vodafone. Предполагалось, что участники ассоциации сформируют фонд Libra Reserve, вложив в него активы, которые должны обеспечить криптовалюту Libra и ее стабильность.

Осенью того же года ассоциацию Libra покинули ключевые компании-партнеры, включая PayPal, Visa, Mastercard и eBay, а главе Facebook Марку Цукерберга в ходе многочасового выступления в Конгрессе США не удалось убедить членов комитета по финансовым услугам в необходимости запуска криптовалюты Libra. В декабре прошлого года министры финансов стран Евросоюза заявили, что частные криптовалюты, включая Libra, должны быть запрещены в ЕС до тех пор, пока возможные риски их использования не будут устранены.

В марте этого года стало известно, что Facebook может пересмотреть детали проекта. Тогда сообщалось, что криптовалюта Libra, анонсированная как stablecoin (цифровая валюта, обеспеченная запасами обычных валют или физических товаров), может быть превращена в платежную сеть, принимающую различные цифровые валюты, в том числе выпущенные центробанками и обеспеченные долларом США или евро.

В мае Facebook создала независимую "дочку" Novi Financial. для развития криптокошелька Calibra и переименовала его в Novi, чтобы показать, что Libra не принадлежит соцсети, и Facebook лишь входит в ассоциацию вместе с другими компаниями.