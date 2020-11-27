Пресс-служба Правительства России Эксперимент с электронными паспортами в Москве планируют запустить до конца 2021 года

Пресс-служба Правительства России

Пилотный проект по внедрению электронных паспортов гражданина планируется запустить в Москве до конца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем информации отечественного производства. Защищенный носитель будет содержать те же данные, что и бумажный паспорт, а основные сведения о гражданине будут размещены на самой карте.

Электронный паспорт и специальное мобильное приложение позволят получать доступ государственным и коммерческим услугам, а также обеспечат владельцев квалифицированной электронной подписью. "Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - рассказали в МВД.

Напомним, в 2019 году занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов рассказывал, что выдача бумажных паспортов в Росии будет прекращена в 2022 году, а проект по выдаче электронных паспортов начнется в июле 2020 года. Тогда же вице-премьер также показывал журналистам прототип электронного удостоверения.

"Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской с QR-кодом. Подделка этого документа... будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов", - отметил Акимов, подчеркнув, что переход на новые паспорта не приведет к росту расходов бюджета, но пошлина за выдачу документа будет выше.

В мае этого года Минцифры обнародовало проект постановления правительства о проведении в Москве с 1 июля и до конца следующего года эксперимента по использованию мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ для получения отдельных государственных и муниципальных услуг.