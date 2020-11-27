27 ноября ГИАЦ АСПОС ОКП ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F
 
27 ноября ГИАЦ АСПОС ОКП ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F
www.roscosmos.ru

Утром 27 ноября главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 килограммов.

Согласно расчетам ГИАЦ АСПОС ОКП, сближение спутников произошло в 4 часа 49 минут по московскому времени, а минимальное расстояние между российским и индийским аппаратами составило 224 метра, сообщили в Роскосмосе, уточнив, что оба спутника предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Как напоминает ТАСС, развертывание группировки спутников "Канопус" началось запуском 22 июля 2012 года первого аппарата, который был рассчитан на пятилетнюю работу, но продолжает успешно функционировать седьмой год. В июле 2017 года на орбиту был выведен аппарат "Канопус-В-ИК", а в феврале 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" N 3 и N 4. В декабре того же года были выведены на орбиту и передали свои первые снимки спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N 5 и N 6. Масса аппаратов составляет 465 килограммов, высота рабочей солнечно-синхронной орбиты спутников составляет около 510 километров.

Отметим, что стремительный рост числа спутников на околоземной орбите повышает риски опасного сближения и столкновения аппаратов. Так, в сентябре прошлого года ошибка в работе дежурной системы оповещения американской компании SpaceX едва не привела к столкновению спутника системы глобального интернета Starlink с аппаратом дистанционного зондирования земли Aeolus, запущенным Европейским космическим агентством.

В феврале 2009 года на орбите столкнулись спутник связи американской системы Iridium с отслужившим срок российским военным спутником связи. Это столкновение привело к образованию около 600 опасных обломков.