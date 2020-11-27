www.roscosmos.ru 27 ноября ГИАЦ АСПОС ОКП ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F

www.roscosmos.ru

Утром 27 ноября главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 килограммов.

Согласно расчетам ГИАЦ АСПОС ОКП, сближение спутников произошло в 4 часа 49 минут по московскому времени, а минимальное расстояние между российским и индийским аппаратами составило 224 метра, сообщили в Роскосмосе, уточнив, что оба спутника предназначены для дистанционного зондирования Земли.

27 ноября в 04:49 мск произошло опасное сближение с российским аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 кг.



Минимальное расстояние между спутниками составило 224 метра. Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли pic.twitter.com/xfquNKiumQ— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 27, 2020

Как напоминает ТАСС, развертывание группировки спутников "Канопус" началось запуском 22 июля 2012 года первого аппарата, который был рассчитан на пятилетнюю работу, но продолжает успешно функционировать седьмой год. В июле 2017 года на орбиту был выведен аппарат "Канопус-В-ИК", а в феврале 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" N 3 и N 4. В декабре того же года были выведены на орбиту и передали свои первые снимки спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N 5 и N 6. Масса аппаратов составляет 465 килограммов, высота рабочей солнечно-синхронной орбиты спутников составляет около 510 километров.

Отметим, что стремительный рост числа спутников на околоземной орбите повышает риски опасного сближения и столкновения аппаратов. Так, в сентябре прошлого года ошибка в работе дежурной системы оповещения американской компании SpaceX едва не привела к столкновению спутника системы глобального интернета Starlink с аппаратом дистанционного зондирования земли Aeolus, запущенным Европейским космическим агентством.

В феврале 2009 года на орбите столкнулись спутник связи американской системы Iridium с отслужившим срок российским военным спутником связи. Это столкновение привело к образованию около 600 опасных обломков.