Primakov / DepositPhotos Apple повысит стоимость приложений в App Store в России и других странах

Primakov / DepositPhotos

Компания Apple объявила о повышении стоимости мобильных приложений в магазине App Store в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, Южной Африки и России. Решение повысить цены в Apple объяснили изменением курса местных валют и ростом налогов.

Как уточнили в компании, цены повысят в ближайшие несколько дней. Анонсированные изменения коснутся стоимости приложений, покупок внутри них, но не затронут автоматически продляемые подписки. При этом в Apple не прояснили, останется ли стоимость подписки прежней вообще или только на ближайшую транзакцию, пишет TJ.

Судя по материалам Apple, минимальная стоимость приложения в России вырастет с 75 до 99 рублей. Приложения стоимостью 149 рублей подорожают до 179 рублей, а другие цены вырастут с 229, 299 и 379 рублей до 279, 379 и 449 рублей соответственно.

Напомним, недавно Apple повысила цены на некоторые устройства и аксессуары в России. Так, наушники AirPods второго поколения с обычным футляром подорожали в России с 13 490 до 15 990 рублей, те же наушники с футляром для беспроводной зарядки стоят теперь 19 990 рублей, а не 15 990 рублей, а наушники AirPods Pro выросли в цене с 20 990 рублей до 24 990 рублей.

Что же касается приставки Apple TV 4K, то это устройство теперь стоит 16 990 рублей за версию с 32 ГБ памяти и 18 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти. Ранее эти приставки стоили 13 490 рублей и 14 990 рублей соответственно. Наконец, чехол-аккумуляторв Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro подорожал с 11 176 рублей до 13 900 рублей, а чехол с беспроводной зарядкой для AirPods теперь стоит 7990 рублей против прежних 6590 рублей.