Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) в рамках проекта "Интеграл-Д" завершил начальный этап разработки российского программного обеспечения для проектирования и управления многоспутниковыми системами и провел его тестирование. Об этом сообщается на сайте ФПИ.

Как говорится в описании проекта, многоспутниковые системы, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных космических аппаратов устойчивы к единичным отказам и более экономически эффективны за счет расширенного функционала. При этом существующие в России и за рубежом средства моделирования таких группировок не решают задачу комплексно, что приводит к затягиванию сроков проектирования и увеличению стоимости развертывания.

Цель проекта "Интеграл-Д" состоит в проведении теоретических и экспериментальных исследований и обосновании возможности создания программного комплекса для аналитического, численного и ситуационного моделирования применения и развития существующих и перспективных автоматических космических систем и комплексов.

В рамках проекта создается программный комплекс, позволяющий рассчитывать динамику многоспутниковых группировок, выполнение ими целевых задач и математического описания функционирования космических аппаратов, входящих в состав группировок. Также разрабатываются линейки оптимизационных методов и многовариантных расчетов для поддержки принятия решений при проектировании перспективных многоспутниковых систем.

"Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов", - заявил заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ Борис Сатовский.

Ожидается, что по завершении проекта, которое запланировано на 2022 год, программный комплекс будет обладать расширенным функционалом, позволяющим проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.

Напомним, крупнейшей спутниковой группировкой сейчас обладает компания SpaceX. В рамках проекта Starlink по созданию системы спутникового интернета компания уже вывела на орбиту около 900 аппаратов Starlink, а всего группировка должна насчитывать почти 12 тыс. спутников.