Участники бета-тестирования системы спутникового интернета Starlink, разработкой которой занимается американская космическая компания SpaceX, получили предложение купить оборудование для приема сигнала и оформить подписку на спутниковый интернет. Об этом сообщил получивший такое письмо пользователь портала Reddit.

В сообщении компании говорится, что на первом этапе тестирования скорость доступа в интернет через Starlink составит от 50 до 150 Мбит/с, а задержка соединения (пинг) - 20-40 мс. Также в письме под заголовком "Лучше, чем ничего" уточняется, что порой интернет может быть недоступен, но по мере увеличения группировки аппаратов Starlink, совершенствования ПО и появления новых наземных станций системы стабильность и скорость доступа должны вырасти, а задержка соединения должна уменьшиться до 16-19 мс к лету 2021 года.

Тем, кто согласен на такие условия в SpaceX предлагают оформить заказ фазированную антенную решетку для приема сигнала (в компании называют ее более продвинутой, чем аналоги, которые устанавливаются на истребители), треногу для нее и роутер. Этот комплект обойдется в 499 долларов США, а доступ к интернету Starlink будет стоит бета-тестерам 99 долларов в месяц.

Пользователи также отметили, что в магазине App Store появилось приложение для настройки интернета от SpaceX.

В App Store выложено бесплатное приложение Starlink от SpaceX. Позволяет подключить и настроить оборудование Starlink и модуль раздачи Wi-Fi, провести тесты скорости. Осталось купить спутниковую тарелку. ????️????

Source: https://t.co/P2nBLb47sq pic.twitter.com/7XWSWvY3Uu— Гурьянов Сергей (@Segozavr) October 27, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 893 спутника Starlink (49 аппаратов были сведены с орбиты).

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры.

В октябре глава SpaceX Илон Маск подтвердил анонсированный ранее план начать широкое публичное бета-тестирование Starlink на севере США и юге Канады. "Тестирование в других странах начнется в скором времени, после получения одобрения властей", - отметил Маск.