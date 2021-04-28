Аэропорт Шереметьево в сентябре 2021 года проведет эксперимент по идентификации пассажиров при помощи биометрии. Об этом говорится в рабочей версии плана мероприятий по реализации этого проекта, подлинность которой подтвердили три источника РБК .

Напомним, в феврале сообщалось, что Минтранс подготовил программу цифровой трансформации, в которой указано, что к концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных "для упрощения транспортных процедур". Если же ведомство сможет найти дополнительные средства, то технологии идентификации "по лицу" будут внедрены уже в 15% аэропортов.

Тогда отмечалось, что для использования таких систем идентификации оператор аэропорта должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). На развитие ОТБ из бюджета планируется выделить минимум 585,2 млн рублей.

Источник РБК рассказывал, что изначально для распознавания пассажиров предлагалось использовать отпечатки пальцев, но от этого плана отказались из-за пандемии коронавируса, сделав выбор в пользу бесконтактной идентификации.

Представитель Минцифры подтвердил план запустить эксперимент с идентификацией в Шереметьево. По его словам, проверка пассажиров будет проводиться при посадке на одном внутреннем рейсе компании "Аэрофлот", а при идентификации будут использоваться данные из Единой биометрической системы (ЕБС). В Минцифры уточнили, что в рамках эксперимента пассажиры смогут проходить контроль с помощью биометрии этой исключительно по своему желанию.

В свою очередь директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, что систему биометрической идентификации планируется установить на входе в зону предполетного досмотра внутренних авиалиний и на выходах на посадку. В перспективе аэропорт рассчитывает подключить к эксперименту и другие авиакомпании.

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сообщил, что на тестовом гейте установят биометрический турникет с камерой, которая почти мгновенно будет идентифицировать пассажиров по лицу, что ускорит процесс посадки. Система одновременно будет проверять, является ли человек пассажиром этого рейса и прошел ли он досмотр.

По итогам эксперимента в декабре этого года планируется утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 года. В Минцифры заявили, что к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна составить 30%.

По словам гендиректора компании VisionLabs, занимающейся разработкой технологий распознавания лиц, Дмитрия Маркова, технических препятствий для внедрения биометрических сканеров в аэропортах нет, но сейчас их использование невозможно "из-за законодательства и правил обслуживания пассажиров". Источник РБК на рынке биометрии уточнил, что внедрить технологию можно будет после внесения изменений в федеральные авиационные правила.

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий считает, что использование биометрии в аэропортах чревато теми же рисками, что и при любом использовании ЕБС. Речь идет о риске утечки персональных данных, который увеличивается из-за роста числа компаний, имеющих доступ к базе данных. Также он указал на риски, связанные с подменной данных в системе и использованием технологии deepfake, которая может обмануть систему биометрической идентификации.