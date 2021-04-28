Многие современные автомобили оснащаются встроенными датчиками давления в шинах, которые позволяют следить за этим показателем из салона. Устройства для контроля давления воздуха разрабатываются и для велосипедов, например, "умные" насадки на ниппель могут постоянно отслеживать давление и предупреждают о его отклонении от нормы.

Недостатком таких устройств является наличие аккумулятора, который нужно периодически подзаряжать. Решение этой проблемы предложила австрийская компания Tubolito, создавшая велосипедную камеру Tubo-MTB PSENS со встроенным датчиком давления с NFC-чипом. Такой датчик не нуждается в отдельном источнике питания, а проверить давление в колесе с его помощью можно через мобильное приложение. Для этого потребуется поднести смартфон к колесу (датчик расположен рядом с ниппелем) и подождать несколько секунд.

Как пишет N+1 , камера Tubolito предназначена для горных велосипедов с покрышками шириной от 1,8 до 2,5 дюйма и доступна в двух вариантах: для колес диаметром 27,5 и 29 дюймов. Стоимость камеры с датчиком составляет 45 евро.

Напомним, в прошлом году группа инженеров из Массачусетского технологического института представила прототип велосипеда, способного ездить автономно. По замыслу разработчиков, такие велосипеды могут использоваться в сервисах проката - клиенты смогут заказывать велосипед в указанную точку.

В основе проекта лежит обычный складной велосипед с двумя колесами. В процессе доработки инженеры разделили задний треугольник рамы и установили два колеса вместо одного. Боковые перья рамы могут расходиться и отдалять колеса друг от друга, превращая обычный велосипед в трехколесный. Также велосипед оснастили двумя моторами (для поворота и вращения переднего колеса) и блоком управления. Прототип велосипеда мог ездить без седока только под управлением оператора.