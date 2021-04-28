В первом квартале 2021 года в Россию ввезли только 264 тыс. смартфонов китайских компаний Huawei и Honor (бывший дочерний бренд Huawei, проданный в прошлом году), тогда как в начале 2020 года поставки смартфонов этих брендов составили 3 млн штук. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

Доля Huawei и Honor в поставках смартфонов в Россию в первом квартале упала до 1,3% и 2% соответственно, так как год назад на смартфоны двух компаний приходилось 38% импорта смартфонов. При этом в целом поставки устройств в Россию в январе-марте составили 10,3 млн устройств (-0,4%), а лидерами стали Samsung (33,5%), Xiaomi (26%) и Apple (15%).

Падение поставок устройств Huawei и Honor отразилось на продажах смартфонов этих брендов. Так, доля Honor снизилась с 13% до 9% в натуральном выражении, а доля Huawei упала с 4% до 3%.

С такими оценками согласны в ритейлере "Связной". По данным компании, всего в России в первом квартале было продано почти 6,8 млн устройств (-11%) на общую сумму 156,3 млрд рублей (+22%).

По словам аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, поставки новых смартфонов Huawei и Honor в Россию значительно просели, и ритейлеры фактически продают складские запасы. "Уже год не выходили новые модели под брендом Huawei и более полугода - новинки от Honor, что могло бы подогреть интерес к ним потребителей", - добавил он, отметив, что модели без сервисов Google, устанавливать которые запрещают санкции США, не могут составить конкуренции смартфонам других компаний из-за высокой цены.

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что обе компании сейчас выпускают немного смартфонов из-за дефицита комплектующих. По его мнению, если компания Honor не будет выведена из-под санкций (именно по этой причине бренд был продан), то она может уйти с российского рынка. Если же производитель вернет возможность устанавливать сервисы Google и использовать комплектующие из США, то уже во втором квартале доля Honor на рынке вырастет.

Предполагается, что новые смартфоны Honor будут представлены в мае, но подробности об устройствах пока не раскрываются.

Напомним, по итогам 2020 года выручка Huawei составила около 136 млрд долларов, увеличившись на 3,8% по сравнению с 2019 годом. Чистая прибыль компании выросла на 3,2% и составила более 9,8 млрд долларов. При этом 66% доходов Huawei пришлись на китайский рынок, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 59%. Выручка Huawei в сегменте потребительской электроники составила 73,4 млрд долларов (+3,3%). В отчете компании говорилось, что санкции сказались на бизнесе Huawei за пределами Китая. Так, выручка компании в Китае выросла на 15,4%, а за пределами страны упала: на 12,2% в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, на 8,7% в Азии и на 24,5% в Америке.