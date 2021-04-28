Минпросвещения уличили в использовании пиратского софта

dennizn / DepositPhotos

Подготовленный Минпросвещения проект постановления правительства о регулировании просветительской деятельности был создан с использованием пиратской версии офисного пакета Microsoft Office. Об этом сообщил директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин в своем Telegram-канале .

Речь идет о документе, разработанном в связи с принятием нашумевшего законопроекта о регулировании просветительской деятельности. За несколько дней проект постановления набрал на портале проектов нормативных актов почти 9,6 тыс. голосов против его принятия.

"По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются. Спасибо читателю моего канала в Telegram, обнаружившему что в материалах по "регулированию просвещения" [есть] все те же метки пиратского ПО", - написал Бегтин.

Cудя по опубликованным им скриншотам, пиратские версии текстового редактора Word также использовались при создании пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к проекту постановления.

2 года назад я писал о том как органы власти используются пиратскую версию MS Office. Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему что в материалах по "регулированию просвещения" все те же метки пиратского ПО



Подробнее https://t.co/TyRIdJArJT pic.twitter.com/KWDprn3xHD — Ivan Begtin (@ibegtin) April 28, 2021

Два года назад эксперт проводил собственное исследование, которое показало, что многие органы власти пользуются пиратскими версиями пакета Microsoft Office. "Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме, исходя из того, что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещенные продукты", - отметил Бегтин.

Одобренный Госдумой в марте законопроект вводит понятие просветительской деятельности и устанавливает контроль государства над ней. Согласно документу, под просветительской деятельностью понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Просветительскую деятельность, согласно законопроекту, осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации. Ее также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели или юрлица при соблюдении требований закона. Документ запрещает использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения действиям, противоречащим Конституции РФ".

Против законопроекта выступали ученые, просветители и научные журналисты. Призыв отозвать документ поддержали все члены президиума Российской академии наук, для которой просветительская деятельность является уставной. Вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечал, что президент академии обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, но "никто даже не подумал" связаться с учеными и обсудить текст законопроекта.