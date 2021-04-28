Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в мае этого года в Telegram появится долгожданная многими пользователями функция групповых видеозвонков. Об этом он написал в своем англоязычном Telegram-канале.

По словам Дурова, добавление новой функции превратит Telegram в "мощную платформу" для групповых видеозвонков. Эта функция будет поддерживать шифрование, шумоподавление и возможность демонстрации экрана собеседникам. Групповые видеозвонки будут доступны на мобильных устройствах, планшетах и ПК. Дуров добавил, что в новой функции будет все, чего можно ждать "от современного инструмента для видеоконференцсвязи, но с интерфейсом Telegram".

???? Павел Дуров наглядно показал, как будут выглядеть видеотрансляции в голосовых чатах в том числе с поддержкой скриншеринга.



Всё, что необходимо современному инструменту видеоконференцсвязи, появится уже в майском обновлении мессенджера. pic.twitter.com/WI1mCAvYfh — Код Дурова (@durovcode) April 28, 2021

Напомним, обычные видеозвонки появились в Telegram в августе прошлого года. На днях разработчики мессенджера выпустили очередное обновление Telegram, одним из главных изменений в котором стала возможность принимать платежи в любом чате.

Также в новой версии Telegram появились отложенные голосовые чаты. Теперь администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят таймер обратного отсчета и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Наконец, разработчики Telegram выпустили сразу две веб-версии мессенджера (Web K и Web Z). Обе эти версии работают на ПК и мобильных устройствах и поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности приложения Telegram.