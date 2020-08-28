Группа ученых из Норвегии и Швеции по итогам исследований, занявших несколько лет, пришла к выводу, что окрашивание одной из лопастей ветряного электрогенератора в черный цвет существенно снижает смертность птиц от лопастей

broker / DepositPhotos Ущерб популяциям птиц, которые сталкиваются с лопастями турбин и погибают является одним из аргументов противников строительства новых ветряных электростанций. Сейчас для снижения смертности птиц турбины временно отключают на пути их миграции или перепахивают землю вокруг ветряных электростанций, но эти меры ресурсозатратны

aa-w / DepositPhotos

Группа ученых из Норвегии и Швеции по итогам исследований, занявших несколько лет, пришла к выводу, что окрашивание одной из лопастей ветряного электрогенератора в черный цвет существенно снижает смертность птиц от лопастей. Статья об этом исследовании была опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Как напоминает N+1, ущерб популяциям птиц, которые сталкиваются с лопастями турбин и погибают является одним из аргументов противников строительства новых ветряных электростанций. Сейчас для снижения смертности птиц турбины временно отключают на пути их миграции или перепахивают землю вокруг ветряных электростанций, но эти меры ресурсозатратны, и исследователи ищут другие способы решения проблемы. Одним из направлений является экспериментальная окраска лопастей турбин - птицы просто не замечают быстро вращающиеся лопасти белого цвета.

В рамках одного из таких проектов в 2013 году по одной лопасти четырех турбин ветряной электростанции в норвежском архипелаге Смела покрасили в черный цвет. В течение семи лет до этого и трех лет после (с 2006 по 2016 год) ученые подсчитывали трупы птиц, найденные в радиусе 100 метров вокруг четырех окрашенных турбин и четырех обычных, расположенных по соседству. Для поиска мертвых птиц использовались тренированные собаки.

Всего за десять лет около ветрогенераторов обнаружили 82 трупа птиц. В основном это были останки белых куропаток, орланов-белохвостов, бекасов и серых ворон. При этом 40 трупов белых куропаток в итоговый анализ не включили, поскольку эти птицы чаще сталкиваются не с лопастями, а со столбами турбин. После окраски лопастей количество птиц, погибавших возле этих генераторов ежегодно, снизилось на 72%. Так, до окрашивания около этих генераторов обнаружили 11 трупов, а после - 6, тогда как на контрольных турбинах в первый период погибло 7 птиц, а во второй - 18.

Исследователи подчеркивают скромные масштабы проекта и считают преждевременным смело обобщать полученные результаты. Для подтверждения эффективности окраски лопастей необходимо провести эксперимент на большем количеством ветрогенераторов в разных географических точках, но тот факт, что зафиксированное снижение смертности было статистически значимым, внушает ученым оптимизм.