ФАС выдала Apple предписание устранить нарушения в магазине App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, как и ожидалось, выдала компании Applе предписание об устранение нарушений, выявленных в работе магазина приложений App Store в ходе расследования, связанного с программами родительского контроля.

"Проведя тщательное расследование документации и технологических особенностей iOS и приложений, дав оценку действиям Apple, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

Компании обязана исполнить требования ведомства до 30 ноября 2020 года и сообщить об их исполнении в ФАС России в течение пяти дней.

Напомним, в начале августа ведомство признало компанию Apple нарушившей конкуренцию на рынке приложений родительского контроля по итогам расследования, начатого в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского".

"В ходе расследования было установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store. Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - сообщили тогда в ФАС.

Ведомство также признало, что Apple вела такую политику после выпуска собственного предустановленного приложения Screen time, обладающего функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля. По итогам рассмотрения дела в ФАС пришли к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке приложений для iOS. Нарушение выразилось и в установлении Apple за собой права не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует требованиям компании.

В Apple тогда сообщили, что несогласны с решением регулятора, и компания намерена обжаловать его. "Мы знаем, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем у нас предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей. Мы обновили наши рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store", - заявили в пресс-службе компании.