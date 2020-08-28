В интернете в открытом доступе обнаружились данные свыше 150 млн пользователей соцсети Facebook, принадлежащего ей сервиса Instagram и соцсети LinkedIn (заблокирована в России). Об этом сообщил Telegram-канал "Утечки информации".

В сообщении говорилось, что сервис поиска утечек DLBI обнаружил данные на сервере, принадлежащем китайской компании Shenzhen Benniao Social Technology, которая предоставляет контакты заинтересованных тем или иным продуктом пользователей соцсетей компаниям из Китая, которые работают на зарубежных рынках. Речь шла о базах, содержащих имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты, должности, места работы и иные сведения.

Как рассказал РБК основатель DLBI Ашот Оганесян, данные пользователей попали в свободный доступ из-за неправильно настроенного ПО Elasticsearch (программная поисковая система). Из-за этой ошибки скачать данные мог любой, кому был известен IP-адрес сервера.

"Для пользователей это не критично, так как база содержит данные из публичных профилей социальных сетей. Мошенники никак не могут этим воспользоваться для своих целей - такую информацию о пользователях обычно собирают рекламные сети", - сказал Оганесян, отметив, что в базе, вероятно, есть данные российских пользователей, но количество таких записей неизвестно.

Напомним, в июле исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей целого ряда популярных бесплатных VPN-сервисов, включая UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Хранившаяся на незащищенном сервере база объемом 1,2 ТБ содержала адреса электронной почты, домашние адреса, незашифрованные пароли, IP-адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.