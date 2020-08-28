За полгода выручка российских онлайн-кинотеатров выросла на 56%

Пандемия коронавируса и введенный из-за нее весной режим самоизоляции положительно сказались на бизнесе онлайн-видеосервисов в России. Так, по итогам первой половины 2020 года такие кинотеатры заработали свыше 18,6 млрд рублей, на 56% больше по сравнению с тем же периодом 2019 годом. При этом ранее рынок рос примерно на 35-45%, говорится в отчете агентства Telecom Daily.

"Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной моделью: в структуре выручки в конце 2019 года на нее приходилось 70%, теперь - 74%. <...> Лидерами по выручке остаются кинотеатры ivi и Okko: вместе на них приходится 40% рынка в деньгах, причем доля ivi за полгода не изменилась, а Okko прибавил 5%. И если полгода назад Okko и Youtube делили второе место на рынке, сейчас между ними - значительный разрыв", - говорится в исследовании.

Лидером рынка по темпам роста выручки в январе-июне стал онлайн-кинотеатр Start (362,9% против 242,2% за 2019 год). У Okko этот показатель составил 117,4%, а у ivi и "Ростелекома" - 57,7%. Как рассказала генеральный директор Start Юлия Миндубаева, такой результат компании принесли успешные премьеры оригинальных проектов.

"Важную роль в росте выручки также сыграли технологическое и продуктовое развитие платформы, удержание стоимости единой подписки на уровне выше среднего", - добавила Миндубаева, отметив, что во время карантина Start не вводил длительных бесплатных периодов, а сейчас у сервиса есть более 1 млн платных подписчиков.

"Мы прогнозируем, что рост выручки по итогам года окажется как минимум на 10% выше, чем в прошлом", - заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

"За период пандемии зритель оценил все преимущества пользования легальными видеосервисами, а к хорошему быстро привыкают", - отметил гендиректор Megogo Виктор Чеканов.

Однако на рынок может оказать негативное влияние так называемый "контентный кризис": из-за приостановки съемок весной на фоне пандемии этой осенью будет меньше премьер, чем годом ранее, отметили в пресс-службе "МегаФона", выразив надежду, что рынок все же сохранит высокие темпы роста.