Xiaomi / Youtube.com Xiaomi готовится начать выпуск смартфонов с подэкранными камерами в 2021 году

Xiaomi / Youtube.com

Китайская компания Xiaomi планирует начать массовое производство смартфонов с расположенными под дисплеем устройства селфи-камерами в 2021 году. Об этом сообщается в блоге компании.

Напомним, увеличение площади экранов смартфонов относительно площади лицевой поверхности устройств, привело к уменьшению рамок дисплеев. В результате многие производители начали размещать фронтальные камеры сперва в вырезах-"челках" в верхней части экрана, а затем и в небольших отверстиях в дисплее. Несколько лет назад ряд компаний приступил к разработке технологии, позволяющей размещать камеру под экраном. Такие разработки вела и Xiaomi - к настоящему времени компания создала уже третье поколение такой технологии и готова к ее внедрению.

Как пишет The Verge, в Xiaomi утверждают, что в нынешнем виде технология позволяет устанавливать под дисплеем камеры, качество съемки которых будет сопоставимо с качеством съемки фронтальных камер обычных смартфонов. В сообщении компании отмечается, что подэкранная камера "видит" сквозь промежутки между субпикселями экрана (красные, синие и зеленые точки, формирующие каждый пиксель).

We're proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg— Shou Zi Chew (@ShouZiChew) August 28, 2020

В Xiaomi не уточнили, о каком типе дисплея идет речь (OLED или LCD), и какое разрешение будет иметь экран с такой камерой под ним. Также в компании не называют точные сроки появления своего первого смартфона с подэкранной камерой.

Отметим, что Xiaomi может стать лишь второй компанией, выпустившей смартфон с подэкранной камерой. Ранее в ZTE пообещали представить такой аппарат уже 1 сентября. Речь идет о смартфоне ZTE Axon 20 5G, но пока неясно, планирует ли компания выпустить его на рынок за пределами Китая.