Компания "Яндекс" в ближайшие дни закроет фирменный магазин Android-приложений "Яндекс.Store". Об этом сообщается на главной странице веб-версии магазина.

"Яндекс.Store" закрывается 1 сентября. Его больше нельзя скачать. Уже установленные приложения продолжат работать и смогут обновляться через другие магазины", - говорится в сообщении. Приложение "Яндекс.Store" действительно уже недоступно для скачивания.

Как пишет CNews, слухи о скором о закрытии "Яндекс.Store" появились в июне. В компании подтвердили их, уточнив, что проект будет закрыт, чтобы "перераспределить усилия и внимание команды на перспективные проекты и не снижать темпы разработки". Ожидается, что в конце сентября компания разошлет разработчикам приложений обновленное лицензионное соглашение, в рамках которого сотрудничество с "Яндексом" будет продолжено с возможностью дистрибуции приложений через розничные сети и платформу "Яндекс.Авто". К концу октября в "Яндексе" обещают сообщить разработчикам о начислениях за платные приложения, распространявшиеся через магазин компании.

"Яндекс.Store" был запущен в октябре 2012 года, а через несколько месяцев магазин открылся для обычных пользователей. Чтобы наполнить сервис приложениями "Яндекс" купил у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений. Большой популярности проект так и не обрел, и после 2014 года о развитии "Яндекс.Store" не сообщалось, а страницы проекта в соцсетях не обновлялись уже несколько лет.