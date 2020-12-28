Половина россиян не поддерживает создание Единой биометрической системы

fjvsoares / DepositPhotos

Ровно половина россиян (50%) не поддерживают создание российской Единой биометрической системы (ЕБС), тогда как 19% граждан уже разместили в ней свои данные. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в октябре экспертами аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Напомним, ЕБС была запущена в 2018 году. Система, оператором которой является "Ростелеком", позволяет удаленно подтверждать личность при помощи биометрических данных и получать услуги, которые ранее предоставлялись только лично и по паспорту. Сейчас систему в основном используют банки, которые могут удаленно выдавать кредиты или открывать вклады. В августе этого года в системе были зарегистрировано 150 тыс. пользователей. На прошлой неделе Госдума одобрила законопроект, позволяющий применять ЕБС для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Среди прочего систему можно будет использовать для оплаты покупок "по лицу".

Опрос НАФИ показал, что среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем. Чаще всего на это согласны люди в возрасте 18-24 лет (25% опрошенных из тех, кто не сдавал подобные данные) и 25-34 лет (22%), меньше всего - люди старше 60 лет (81% ответили отрицательно на вопрос о готовности), а также в категории 35-44 года (80%), пишет РБК . Около трети участников опроса в последней категории затруднились ответить, почему они не готовы предоставить свою биометрию для ЕБС. Ответившие на этот вопрос не видят необходимости в использовании ЕБС, а также сомневаются в сохранности своих данных.

По словам представителя "Ростелекома", из-за мифов о биометрии граждане не доверяют ЕБС. При этом распространение информации о биометрии и о возможностях ее использования должно повысить долю граждан, готовых пользоваться ЕБС. В компании добавили, что персональные данные граждан в зашифрованном и обезличенном виде хранятся в базе портала госуслуг, тогда как в ЕБС содержатся только математически обработанные модели лица и голоса граждан. "По этим данным восстановить фотографию или голос невозможно - можно сравнить поступающие в систему запросы с этими моделями и подтвердить, является ли человек тем, за кого себя выдает, или нет", - подчеркнули в "Ростелекоме".

В свою очередь глава Русского биометрического общества Данила Николаев связал недоверие к биометрии с отсутствием официального и открытого подтверждения надежности той или иной системы. Он добавил, что распознавание личности при помощи биометрии подвержено ошибкам, а риски некорректного распознавания пока не застрахованы.

Между тем российские банки внедряют собственные биометрические системы, которые пользуются у клиентов большей популярностью, чем ЕБС. Так, "Сбер" собрал данные нескольких миллионов клиентов, а ВТБ - более чем 130 тыс. клиентов. При этом представитель ВТБ заявил, что клиенты доверяют банкам и готовы предоставлять биометрические данными. "Основным стимулом при этом является четкое понимание, для чего эти данные будут использоваться (к примеру, доступ к повседневным продуктам и сервисам), а также гарантия их надежной защиты", - отметил представитель ВТБ.