Космонавтам снова не удалось устранить утечку воздуха на МКС

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Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на новые попытки экипажа устранить ее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свежие переговоры российских космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).

На прошлой неделе сообщалось о стабилизации давления воздуха на станции. В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля "Звезда" для проверки ее герметичности. По словам Рыжикова, за 18 часов давление в отсеке упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили , что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось .

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили , что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили , что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимали попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, первая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом .

Локализовать место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика . 16 октября космонавты сообщили , что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось , что утечка продолжается прежними темпами. В ноябре космонавты установили новую заплатку, но она также не помогла ликвидировать утечку.

Длину трещины изначально оценили в 2,7 сантиметра, но позже выяснилось, что она составляет 4,5 сантиметра. Возможной причиной ее возникновения называли внешнее воздействие. На прошлой неделе стало известно, что для восполнения потерь воздуха из-за утечки приходится тратить резервные запасы МКС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале на МКС могут отправить дополнительный запас кислорода, если это потребуется. "Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть", - сказал Рогозин, добавив, что часть грузов, включая кислород на станцию могут доставить и американские грузовые корабли.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также японский астронавт Соити Ногути.