Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11

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Китайская компания Xiaomi 28 декабря официально представила флагманский смартфон Mi 11, который стал первым устройством, работающим на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Новый смартфон получил 6,81-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для экономии заряда батареи. Mi 11 также может похвастать сенсорной панелью с частотой опроса 480 Гц, которой пока не обладает ни один смартфон на рынке. Для защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass Victus, пишет 3DNews .

Топовый процессор Snapdragon 888 имеет встроенный 5G-модем с поддержкой диапазонов mmWave и sub-6 и пиковой скоростью соединения до 7,5 Гбит/с на прием и до 3 Гбит/с на передачу. Архитектура 5-нм процессора представлена восемью ядрами, разделенными на три кластера: "суперядро" ARM Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55, пишет 4PDA .

Объем оперативной памяти смартфона в зависимости от модификации составляет 8 или 12 ГБ, а основной - 128 или 256 ГБ. Также смартфон получил стереодинамики, настроенные специалистами Harman/Kardon и батарею емкостью 4600 мАч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Xiaomi Mi11

スペックはアップ

価格は1世代前と同じとかすご pic.twitter.com/QOnkTfC6YF — KoujiCraft (@KoujiCraftJP) December 28, 2020

Основная камера Mi 11 включает три модуля: 108-Мп главный модуль с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 5-Мп сенсор для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Телефон будет доступен в зеленой голубой, синей, фиолетовой и коричневой расцветках (в последних двух случаях устройства отделаны кожей). Также покупателям будет доступен Xiaomi Mi 11 Special Edition с рифленой задней крышкой, меняющей цвет в зависимости от освещения. Стоимость базовой версии смартфона с памятью 8 и 128 ГБ составит 610 долларов США, а модификация с памятью 8 и 256 ГБ и 12 и 256 ГБ будет стоить 660 и 720 долларов. В те же 720 долларов обойдется и Mi 11 Special Edition.