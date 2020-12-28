Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11

Китайская компания Xiaomi 28 декабря официально представила флагманский смартфон Mi 11, который стал первым устройством, работающим на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 888.
Новый смартфон получил 6,81-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, которую можно снизить до 30 Гц для экономии заряда батареи. Mi 11 также может похвастать сенсорной панелью с частотой опроса 480 Гц, которой пока не обладает ни один смартфон на рынке. Для защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass Victus, пишет 3DNews.
Топовый процессор Snapdragon 888 имеет встроенный 5G-модем с поддержкой диапазонов mmWave и sub-6 и пиковой скоростью соединения до 7,5 Гбит/с на прием и до 3 Гбит/с на передачу. Архитектура 5-нм процессора представлена восемью ядрами, разделенными на три кластера: "суперядро" ARM Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55, пишет 4PDA.
Объем оперативной памяти смартфона в зависимости от модификации составляет 8 или 12 ГБ, а основной - 128 или 256 ГБ. Также смартфон получил стереодинамики, настроенные специалистами Harman/Kardon и батарею емкостью 4600 мАч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
Xiaomi Mi11— KoujiCraft (@KoujiCraftJP) December 28, 2020
スペックはアップ
価格は1世代前と同じとかすご pic.twitter.com/QOnkTfC6YF
Основная камера Mi 11 включает три модуля: 108-Мп главный модуль с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 5-Мп сенсор для макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.
Телефон будет доступен в зеленой голубой, синей, фиолетовой и коричневой расцветках (в последних двух случаях устройства отделаны кожей). Также покупателям будет доступен Xiaomi Mi 11 Special Edition с рифленой задней крышкой, меняющей цвет в зависимости от освещения. Стоимость базовой версии смартфона с памятью 8 и 128 ГБ составит 610 долларов США, а модификация с памятью 8 и 256 ГБ и 12 и 256 ГБ будет стоить 660 и 720 долларов. В те же 720 долларов обойдется и Mi 11 Special Edition.