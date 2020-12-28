Минпромторг отменил закупки ОКР по разработке отечественной электроники

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Минпромторг отменил закупку четырех опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке электронной компонентной базы, в том числе создания новой линейки процессоров "Эльбрус", уже после определения поставщиков.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы, размещенные на портале госзакупок, эти закупки на общую сумму 21,5 млрд рублей были отменены на основании решения, принятого по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова 17 декабря. В протоколе совещания говорится о решении отменить закупки и вернуть в бюджет уже выделенные на ОКР в этом году 3,1 млрд рублей.

По словам представителя аппарата Дмитрия Чернышенко, отменить закупки решили в связи с необходимостью прямого привлечения конечных рыночных заказчиков к разработке российской электроники, что позволит создавать более востребованные рынком продукты. Выделенные средства будут использованы в 2021 году.

Отмененные контракты включали разработку процессора "Эльбрус-32" на базе 7-нанометровой топологии, создание системы на кристалле на базе ядер с архитектурой NeuroMatrix, разработку многоядерного процессора и разработку оптических мультиплексоров. Так, контракты на сумму 7,5 млрд рублей собирались заключить с АО МЦСТ (разработчик "Эльбрусов") и АО МЦСТ и НТЦ "Модуль" (создатель NeuroMatrix).

Как сообщили в Минпромторге, дальнейшее развитие отечественной электроники будет координироваться соответствующей "дорожной картой". Она предусматривает сквозные проекты, для которых выберут компании-заказчики. "Они получат субсидирование от государства на внедрение отечественных решений, станут контролировать разработку аппаратуры и компонентной базы, которые будут использоваться для оказания услуг и сервисов в гарантированных государством сегментах", - пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что на развитие отечественной радиоэлектроники дополнительно выделят 159 млрд рублей.

По словам исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, раньше разработка процессоров в России финансировалась в отрыве от планов по созданию и внедрению оборудования на этих процессорах. "Теперь деньги будут выделяться в рамках сквозных проектов, которые связывают разработку процессоров, оборудования с ними и планы по его внедрению", - отметил Покровский.

В свою очередь гендиректор компании "Норси-Транс" Сергей Овчинников отметил, что производители оборудования пока не знают, как именно будет осуществляться финансирование сквозных проектов. Возможно, для этого создадут специальный фонд или государственно-частное партнерство. Новую схему Овчинников не поддерживает: по его мнению, государство должно напрямую финансировать разработку процессоров. Такого же мнения придерживается директор по связям с органами власти АО "Рутек" Алексей Вьюгов. В то же время источник издания на рынке производителей оборудования считает, что государство осознало, что никаких рыночных коммерчески успешных продуктов не появилось, а получающие субсидии компании и их продукты живут вне рынка и приносят убытки.