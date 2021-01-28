Apple впервые в истории заработала больше 100 млрд долларов за квартал

По итогам первого квартала 2021 финансового года (совпадает с четвертым кварталом 2020 года) компания Apple впервые в своей истории заработала более 100 млрд долларов. Это следует из свежего финансового отчета Apple.
Выручка компании с октября по декабрь прошлого года составила 111,44 млрд долларов, а чистая прибыль - 28,75 млрд долларов. Достичь такого показателя Apple смогла, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса: в прошлом году компания начала продажи новых моделей iPhone позже обычного, поскольку iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max, ставшие первыми смартфонами компании с поддержкой сетей 5G, были представлены в октябре, а не в сентябре. Тем не менее, выручка Apple от продаж iPhone также стала рекордной и составила почти 65,6 млрд долларов. Прежний рекорд по этому показателю был установлен в 2017 году и составлял около 61,6 млрд долларов, пишет The Verge.
Что же касается других сегментов, то выручка Apple от продажи компьютеров Mac составила 8,67 млрд долларов, продажи планшетов iPad принесли 8,43 млрд долларов, а носимые устройства и гаджеты для "умного" дома позволили Apple заработать 12,97 млрд долларов. Наконец, доход Apple от сервисов составил 15,76 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи во всех сегментах выросли на 17-40%. При этом выручки был зафиксирован и во всех внесенных в отчет регионах: Америке, Европе, Китае, Японии и других странах Азии.
Напомним, в середине января стало известно, что Apple разрабатывает iPhone c гибким дисплеем. По данным источников, такой iPhone не выйдет на рынок в ближайшие годы - пока что инженеры Apple работают над прототипами гибкого дисплея для смартфона. Предполагается, что дисплей с максимально незаметным петлевым механизмом позволит раскладывать устройство до размера iPhone 12 Pro Max.