Apple впервые в истории заработала больше 100 млрд долларов за квартал

Pixabay.com

По итогам первого квартала 2021 финансового года (совпадает с четвертым кварталом 2020 года) компания Apple впервые в своей истории заработала более 100 млрд долларов. Это следует из свежего финансового отчета Apple.

Выручка компании с октября по декабрь прошлого года составила 111,44 млрд долларов, а чистая прибыль - 28,75 млрд долларов. Достичь такого показателя Apple смогла, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса: в прошлом году компания начала продажи новых моделей iPhone позже обычного, поскольку iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max, ставшие первыми смартфонами компании с поддержкой сетей 5G, были представлены в октябре, а не в сентябре. Тем не менее, выручка Apple от продаж iPhone также стала рекордной и составила почти 65,6 млрд долларов. Прежний рекорд по этому показателю был установлен в 2017 году и составлял около 61,6 млрд долларов, пишет The Verge .

Что же касается других сегментов, то выручка Apple от продажи компьютеров Mac составила 8,67 млрд долларов, продажи планшетов iPad принесли 8,43 млрд долларов, а носимые устройства и гаджеты для "умного" дома позволили Apple заработать 12,97 млрд долларов. Наконец, доход Apple от сервисов составил 15,76 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи во всех сегментах выросли на 17-40%. При этом выручки был зафиксирован и во всех внесенных в отчет регионах: Америке, Европе, Китае, Японии и других странах Азии.