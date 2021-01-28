Компания Samsung почти на треть увеличила годовую прибыль, несмотря на пандемию

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Южнокорейская компания Samsung опубликовала финансовый отчет по итогам четвертого квартала 2020 года и подвела итоги прошлого года в целом.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в прошлом году выручка Samsung составила 211,5 млрд долларов, а операционная прибыль - 32,1 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом эти показатели выросли на 2,8 и 29,6% соответственно, пишет The Verge . Квартальная прибыль выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но упала на 26,7% по сравнению с третьим кварталом из-за более низких цен на память и слабых продаж потребительских товаров, а также более высоких затрат на маркетинг и негативного влияния повышения курса корейской валюты, отмечает 3DNews .

Основным фактором роста прибыли и выручки компании в прошлом году стали успехи бизнеса по производству дисплеев и памяти. Так, в компании заявили, что в четвертом квартале 2020 года выручка подразделения, выпускающего дисплеи, стала рекордной за счет спроса среди производителей смартфонов - этот успех, по всей видимости, связан с выходом на рынок новых iPhone, для которых Samsung поставляет OLED-дисплеи. В отчете также указано, что Samsung удалось сократить убытки на рынках телевизоров и мониторов.

В компании ожидают, что в текущем квартале рост покажет выручка мобильного подразделения за счет хороших продаж представленной в январе линейки смартфонов Galaxy S21. Также в Samsung пообещали расширить ассортимент устройств с гибкими дисплеями. Оптимизм аналитикам Samsung внушает и прогнозируемый рост спроса на OLED-экраны для смартфонов и других устройств, включая планшеты, ноутбуки и автомобили.