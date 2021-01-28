"Сбер" выкупит 85% маркетплейса goods.ru и вложит в его развитие 30 млрд рублей

АГН Москва / Мобильный репортер

"Сбер" (бывший "Сбербанк"), группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию торговой площадки. Об этом сообщается на сайте "Сбера". Ранее банк вел совместный бизнес в этой сфере с "Яндексом", но это партнерство было прекращено в прошлом году.

"Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России. Для целей сделки маркетплейс goods.ru оценён приблизительно в 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По условиям соглашения "Сбер" вложит в развитие goods.ru около 30 млрд рублей, а также выкупит часть долей компании за 4 млрд рублей. После закрытия сделки доля "Сбера" в goods.ru составит 85%, а у "М.Видео-Эльдорадо", и Тынкована будет 10% и 5% компании соответственно. Ожидается, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.

В "Сбере" полагают, что интеграция goods.ru в экосистему банка позволит создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. "Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться", - отметили в "Сбере".

"Мы видим большой потенциал в объединении глубокой экспертизы goods.ru на непродуктовом онлайн-рынке и "Сбера" - в сфере food e-comm и логистики, включая последнюю милю. Инвестиции и интеграция в экосистему "Сбера" позволят goods.ru предлагать лучшие на российском рынке сервисы для покупателей и условия для партнеров", - заявил Александр Тынкован.

Напомним, в августе 2017 года "Сбербанк" и "Яндекс" договорились о создании "русского Amazon" на базе "Яндекс.Маркета". Тогда "Сбербанк" обязался вложить в СП 30 млрд рублей, а стоимость совместного бизнеса партнеры оценили в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, а в мае компании запустили маркетплейс "Беру". В июле 2019 года в СМИ появились слухи о недовольстве обеих компаний этим партнерством, но в "Сбербанке" их не подтвердили .

В июне 2020 года "Сбербанк" и "Яндекс" официально объявили о прекращении партнерства. Тогда сообщалось, что "Яндекс" выкупит у "Сбербанка" его долю в "Яндекс.Маркете" "для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли" и усиления интеграции "Яндекс.Маркета" с другими сервисами компании. Одновременно "Яндекс" должен был продать "Сбербанку" свою оставшуюся долю в "Яндекс.Деньгах", чтобы развивать собственные финтех-сервисы (прекращение партнерства снимало с "Яндекса" обязательство не развивать самостоятельно такие проекты). Также в IT-компании объявили о плане привлечь 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста бизнеса.