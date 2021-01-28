В новой версии Telegram появилась поддержка переноса сообщений из других мессенджеров

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Разработчики Telegram выпустили обновленную версию мессенджера, которая позволяет пользователям перенести историю сообщений из других сервисов в Telegram. Эта функция может помочь некоторым пользователям полностью перейти на Telegram, отказавшись от иных мессенджеров.

Суть новой функции заключается в том, что Telegram 7.4 использует возможности экспорта переписки из других сервисов. Пока что такая возможность поддерживается для WhatsApp, Line и KakaoTalk. Для переноса сообщений и файлов нужно открыть другой мессенджер, выбрать переписку, а затем экспортировать ее в Telegram. Пользователь YouTube под ником Anglosax наглядно показал процесс экспорта чатов из WhatsApp в небольшом видео.

В обновленной версии Telegram также появилась возможность удалить созданные группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость отдельных участников, активные голосовые чаты теперь группируются во вкладке со звонками. Мессенджер также добавил возможность пожаловаться на группы и каналы, выдающие себя за представительства известных людей, пишет TJ .

Приложение Telegram 7.4 для iOS уже доступно в App Store, а в магазине Google Play оно появится в ближайшее время, отмечает "Код Дурова" .