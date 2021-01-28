В новой версии Telegram появилась поддержка переноса сообщений из других мессенджеров

Разработчики Telegram выпустили обновленную версию мессенджера, которая позволяет пользователям перенести историю сообщений из других сервисов в Telegram. Эта функция может помочь некоторым пользователям полностью перейти на Telegram, отказавшись от иных мессенджеров.
Суть новой функции заключается в том, что Telegram 7.4 использует возможности экспорта переписки из других сервисов. Пока что такая возможность поддерживается для WhatsApp, Line и KakaoTalk. Для переноса сообщений и файлов нужно открыть другой мессенджер, выбрать переписку, а затем экспортировать ее в Telegram. Пользователь YouTube под ником Anglosax наглядно показал процесс экспорта чатов из WhatsApp в небольшом видео.
В обновленной версии Telegram также появилась возможность удалить созданные группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость отдельных участников, активные голосовые чаты теперь группируются во вкладке со звонками. Мессенджер также добавил возможность пожаловаться на группы и каналы, выдающие себя за представительства известных людей, пишет TJ.
Приложение Telegram 7.4 для iOS уже доступно в App Store, а в магазине Google Play оно появится в ближайшее время, отмечает "Код Дурова".
В середине января сообщалось, что консорциум западных инвесторов оценил мессенджер Telegram в 30 млрд долларов и предложил приобрести долю в компании, но основатель сервиса Павел Дуров отклонил это предложение. В конце декабря прошлого года Дуров рассказал о планах монетизации Telegram. Тогда Дуров подчеркнул, что все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными для пользователей, а вдобавок к ним компания предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть таких функций будет платной из-за своей ресурсоемкости. Кроме того, мессенджер запустит собственную рекламную платформу для каналов, владельцы которых уже зарабатывают на рекламных объявлениях.