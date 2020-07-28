Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Facebook подала в суд на Еврокомиссию из-за чрезмерных запросов регулятора в рамках антимонопольных расследований

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Соцсеть Facebook подала в суд на Еврокомиссию, обвинив регулятор в чрезмерных запросах данных у компании в рамках антимонопольных расследований. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время в отношении Facebook проводится два расследования: одно касается сбора компанией данных, а другое связано с работой маркетплейса Facebook, запущенного в 2016 году и позволяющего пользователям из 70 стран продавать и покупать различные товары.

В рамках обоих расследований Еврокомиссия запрашивала у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников, считают в соцсети. В общей сложности Facebook пришлось предоставить регулятору около 315 тысяч документов, которые занимают 1,7 млн страниц, пишет TJ.

"Широкий характер запросов Еврокомиссии означает, что мы должны будем передавать преимущественно нерелевантные документы, которые не имеют ничего общего с расследованиями комиссии, включая конфиденциальную личную информацию, такую как медицинская информация сотрудников, личные финансовые документы и личная информация о членах семей сотрудников", - заявил заместитель главного юрисконсульта по вопросам конкуренции в Facebook Тим Лэмб.

В Еврокомиссии заявили, что регулятор намерен отстаивать правомерность своих запросов в суде. По данным источника, знакомого с деталями расследования, в полученных от Facebook документах сотрудники антимонопольного ведомства ищут различные ключевые слова и фразы. Часть из них содержится в документах с информацией о состоянии здоровья работников Facebook и даже в заявлениях о приеме на работу, которые не имеют отношения к расследованиям Еврокомиссии.