spvvk / DepositPhotos Google намерена оставить 200 тыс. сотрудников на "удаленке" до июля 2021 года

spvvk / DepositPhotos

Руководство Google приняло решение сохранить режим удаленной работы, введенный из-за пандемии. Компания разрешила 200 тыс. постоянных сотрудников и подрядчиков работать из дома до 30 июня 2021 года.

Как пишет The Verge такое решение на прошлой неделе было принято на совещании топ-менеджеров холдинга Alphabet, который владеет Google. 27 июля глава Alphabet Сундар Пичаи направил сотрудникам письмо, в котором говорится, что сотрудники, которым не требуется посещать офисы Google для исполнения своих обязанностей, смогут продолжить работать удаленно еще почти год.

Недавно другие IT-компании, включая Facebook и Square, также анонсировали планы продлить режим удаленной работы для сотрудников.

Напомним, в начале мая Facebook и Google сообщили, что разрешат сотрудникам, переведенным на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, работать из дома до конца 2020 года. В середине апреля Facebook отменила все запланированные до июня 2021 года офлайн-мероприятия с более чем 50 участниками. Тогда же основатель и глава соцсети Марк Цукерберг сообщил, что компания также продлила режим удаленной работы для большинства сотрудников как минимум до конца мая. Facebook также выплатила переведенным на "удаленку" работникам по 1 тыс. долларов. В начале апреля компания Microsoft объявила, что планирует проводить онлайн все внутренние и публичные мероприятия вплоть до июля 2021 года.

В середине мая стало известно, что некоторые сотрудники сервиса микроблогов Twitter, переведенные на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, смогут не ходить в офисы и после отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением Covid-19.