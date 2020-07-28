МФТИ Российские школьники завоевали три "золота" на Европейской олимпиаде по физике

МФТИ

Российская команда завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на Европейской олимпиаде по физике, которая проходила в дистанционном режиме с 20 по 26 июля. Об этом сообщается на сайте МФТИ.

Золотые медали соревнований получили Максим Покровский из школы N 1589, Алиса Бугрова из Физтех-лицея" имени П. Л. Капицы и Татьяна Емельянова из Физико-математической школы N 2007. Серебряная медаль досталась Федору Оксаниченко из Академического лицея "Физико-техническая школа" имени Ж. И. Алферова, а бронзовую медаль получил Никита Москалеву из Кировского физико-математического лицея.

В этом году в олимпиаде принимали участие команды из 50 стран мира. Основным отличием олимпиады этого года стал экспериментальный тур: из-за онлайн-формата школьникам предложили симуляционный эксперимент. Например, участникам нужно было провести исследование, симулирующее работу электронно-лучевой трубки.

Российская команда завоевала 5 медалей на Европейской олимпиаде по физике ????



Золото - Максим Покровский, Алиса Бугрова и Татьяна Емельянова. Серебро - Фёдор Оксаниченко. Бронза - Никита Москалёв.



Руководители команды - Валерий Слободянин, Михаил Осин и Виталий Шевченко из МФТИ. pic.twitter.com/SM84yTHMPt— МФТИ - Физтех (@miptru) July 28, 2020

"Каждый из этих школьников - настоящий спортсмен, который стремится только к победе. Весь 11 класс они упорно трудились, готовились к олимпиадам, дополнительно проходили интенсивы. То, чему мы их учим, - это только 20% успеха. 80% - это их собственная упорная работа. Чтобы придумать объяснение тому, что происходит в задаче, нужно иметь хорошее воображение, мышление, креативность. Поэтому то, что сделали наши ребята на олимпиаде, - просто фантастика", - заявил заместитель заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко.

Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года. Каждую страну на ней представляет команда не более чем из пяти школьников.