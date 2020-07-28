Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав МТС сообщила о получении первой в России лицензии на создание сетей 5G

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Сотовый оператор МТС первым в России получил лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

В МТС уточнили, что полученная лицензия охватывает 83 региона России и позволяет строить сети 5G, используя диапазон частот 24,25-24,65 ГГц. Срок действия лицензии составляет пять лет, а первыми пользователями связи 5G от МТС станут крупные предприятия и бизнес.

"Получение первой в России лицензии на 5G - исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов", - заявил президент МТС Алексей Корня.

По его словам, сети 5G позволят корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

В настоящее время оператор готовит для клиентов предложения по использованию 5G. Например, нефтегазовые компании смогут использовать сети 5G для мониторинга своих трубопроводов и других объектов с помощью беспилотников. Также применения сетей связи пятого поколения возможно в медицине, ритейле и логистике.

Напомним, лучшим для сетей 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон используется для связи военными и Роскосмосом. Частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц предполагалось выставить на аукцион, но на мартовском заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила выделить этот диапазон неопределенному кругу лиц, что позволило МТС подать заявку на эти частоты.

Ранее эксперты отмечали, что диапазон в полосе 24 ГГц не позволяет создать 5G-сети для массового использования, поскольку сигнал в этом диапазоне прерывается, как только базовая станция оказывается вне зоны прямой видимости абонента.