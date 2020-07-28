Пользователи пожаловались на принудительную установку нового приложения "Яндекс.Телемост" для ПК

Пользователи сервиса "Яндекс.Диск" сообщили, что на их персональных компьютерах было принудительно установлено новое приложение для видеозвонков "Яндекс.Телемост". Сообщения об этом с фотографиями нового ярлыка на рабочем столе появились в социальных сетях.
С формальной точки зрения, такие действия "Яндекса" не нарушают пользовательское соглашение "Яндекс.Диска", которое предусматривает установку стороннего программного обеспечения на устройства, однако действия компаний вызвали недовольство у некоторых пользователей. "Яндекс" ничего не нарушил, молодец, все по-честному, можно с апдейтами устанавливать что угодно. Только осадочек конечно... Кто-то пришел и установил на мои компьютеры программу, которая используется для видеосвязи", - отметил читатель VC.ru Николай Шабалин.
В "Яндексе" заявили, что ярлык "Телемоста" можно удалить с рабочего стола. Позднее в компании отметили, что у сервиса нет отдельного приложения, а ярлык предназначен для быстрого доступа к "Телемосту" через "Яндекс.Диск".
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Отдельно удалить Телемост пока нельзя, но ваше пожелание мы уже передали разработчикам. Как временное решение - можно удалить ярлык с рабо...— Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020
Здравствуйте. У сервиса Телемост нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису Телемост через приложение Яндекс.Диска без установки отдельных приложений. Такие же ярлыки давно есть у "Заметок" и "Скриншотов" в приложении Яндекс.Диска на десктопе.— Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020
Напомним, в Яндексе объявили о запуске сервиса видеоконференций Телемост в середине июня. Решение "Яндекса" представляет собой онлайн-сервис, который позволяет создать встречу в том числе из интернет-браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке. Для работы с сервисом не нужно скачивать отдельное приложение, поскольку "Телемост" работает в "Яндекс.Браузере" и Google Chrome, а также в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" (в перспективе он будет интегрирован в другие продукты "Яндекса" и заработает в других браузерах).