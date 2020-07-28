Фото NEWSru.com Пользователи пожаловались на принудительную установку нового приложения "Яндекс.Телемост" для ПК

Фото NEWSru.com

Пользователи сервиса "Яндекс.Диск" сообщили, что на их персональных компьютерах было принудительно установлено новое приложение для видеозвонков "Яндекс.Телемост". Сообщения об этом с фотографиями нового ярлыка на рабочем столе появились в социальных сетях.

С формальной точки зрения, такие действия "Яндекса" не нарушают пользовательское соглашение "Яндекс.Диска", которое предусматривает установку стороннего программного обеспечения на устройства, однако действия компаний вызвали недовольство у некоторых пользователей. "Яндекс" ничего не нарушил, молодец, все по-честному, можно с апдейтами устанавливать что угодно. Только осадочек конечно... Кто-то пришел и установил на мои компьютеры программу, которая используется для видеосвязи", - отметил читатель VC.ru Николай Шабалин.

В "Яндексе" заявили, что ярлык "Телемоста" можно удалить с рабочего стола. Позднее в компании отметили, что у сервиса нет отдельного приложения, а ярлык предназначен для быстрого доступа к "Телемосту" через "Яндекс.Диск".

Здравствуйте! Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Отдельно удалить Телемост пока нельзя, но ваше пожелание мы уже передали разработчикам. Как временное решение - можно удалить ярлык с рабо...— Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020

Здравствуйте. У сервиса Телемост нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису Телемост через приложение Яндекс.Диска без установки отдельных приложений. Такие же ярлыки давно есть у "Заметок" и "Скриншотов" в приложении Яндекс.Диска на десктопе.— Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020

Напомним, в Яндексе объявили о запуске сервиса видеоконференций Телемост в середине июня. Решение "Яндекса" представляет собой онлайн-сервис, который позволяет создать встречу в том числе из интернет-браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке. Для работы с сервисом не нужно скачивать отдельное приложение, поскольку "Телемост" работает в "Яндекс.Браузере" и Google Chrome, а также в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" (в перспективе он будет интегрирован в другие продукты "Яндекса" и заработает в других браузерах).