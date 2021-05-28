В Минцифры подготовили третью версию поправок к законопроекту об обороте обезличенных данных граждан

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Минцифры направило в правительство третью версию поправок к законопроекту об обороте обезличенных данных в России. Речь идет о проекте, внесенном в Госдуму в начале прошлого года для упрощения порядка сбора инновационным бизнесом согласий с граждан на обработку их персональных данных.

Внесенный в Госдуму документ среди прочего позволял наделить граждан правом давать согласие на обработку данных сразу для нескольких целей и несколькими лицами. В результате доработок проекта ко второму чтению в нем появилось условие, что данные россиян компании могут обезличивать, только если на это получено отдельное согласие граждан. Кроме того, в марте в Минцифры неожиданно для участников рынка предложили обязать операторов персональных данных безвозмездно предоставлять обезличенные данные россиян государству для нужд "государственного и муниципального управления".

Из свежей версии поправок следует, что бизнес сможет обезличивать данные россиян без получения согласия. Исключение вводится лишь для некоторых категорий граждан, в частности сотрудников силовых ведомств, судей, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Положение о безвозмездной передаче обезличенных данных государству в законопроекте сохранилось. При этом в документе оговаривается, что их передача разработчикам сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет проводиться бесплатно, но не ранее чем через три года, пишет "Коммерсант" .

В Ассоциации больших данных, в которую входят "Яндекс", Mail.ru Group, "Сбер", МТС, "МегаФон", "ВымпелКом", "Ростелеком" и другие компании, одобрили обновленную редакцию поправок. "Эта версия во многом отвечает существующим вызовам уровня развития технологий", - считают в организации. В то же время в "Яндексе" отметили, что в законопроекте по-прежнему не хватает информации о том, что понимается под обезличенными данными, а также положений о том, как и в каком виде они будут передаваться и как будет обеспечиваться их безопасность. В компании считают, что принятие документа в таком виде чревато снижением "приватности и безопасности данных пользователей".

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, отказ от необходимости получения согласий граждан на обезличивание данных должен упростить работу бизнеса. Решение о трехлетней задержки передачи данных разработчикам ИИ-сервисов Казарян назвал компромиссным. По его словам, устаревшие данные могут быть востребованы для построения теоретических моделей ИИ.