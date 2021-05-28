Госкорпорация Роскосмос 28 мая осуществила успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту еще 36 спутников компании OneWeb. Этот запуск стал седьмым в рамках реализации проекта OneWeb по созданию одноименной системы глобального доступа к интернету. Трансляция велась на YouTube-канале Роскосмоса. Изначально запуск был запланирован на 27 мая, но незадолго до старта его отложили на сутки.

Ракета-носитель с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками OneWeb стартовала в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Восточный. Примерно через 9,5 минуты произошло отделение разгонного блока со спутниками от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов на орбиту заняло 3,5 часа - спутники отделялись в девять этапов по четыре аппарата за раз.

#OneWeb: состоялось заседание Госкомиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты "Союз-2" после выявленной технической неисправности.



Ракета готова к повторной заправке и пуску 28 мая в 20:38 мск с Восточного ????



???? Наша трансляция начнется в 19:30 мск pic.twitter.com/PtAiEEaANY — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2021

Как отметили в Роскосмосе, этот пуск стал четвертым полностью коммерческим с космодрома Восточный, реализуемым по контрактам компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2") и компанией Starsem для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с российского космодрома.

Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты

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All 36 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage pic.twitter.com/Mvhr4UwX4D — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2021

Напомним, компания OneWeb была основана в Великобритании в 2012 году бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. В ближайшие годы компания планировала запустить 650 спутников, которые обеспечили бы доступ в интернет по всей планете, а к 2027 году группировку планировалось увеличить до 900 аппаратов. В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianespace (оператор космодрома Куру) и структурами Роскосмоса на запуск нескольких сотен спутников связи. Первый запуск состоялся в феврале 2019 года - тогда ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту шесть спутников OneWeb. С тех пор Роскосмос осуществил еще шесть запусков ракет с аппаратами OneWeb. С учетом новых спутников группировка OneWeb теперь насчитывает 218 аппаратов, что составляет треть от базовой группировки.

В конце марта 2020 года OneWeb подала заявление о банкротстве и сообщила о намерении продать свой бизнес. В компании объяснили это решение нехваткой средств: с начала года OneWeb вела активные переговоры об инвестициях, но пандемия коронавируса и нестабильность на рынках помешали ему получить необходимое финансирование. В июле стало известно, что новыми владельцами OneWeb станут правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global Limited, а в сентябре компания объявила о возобновлении запусков.

Разработкой похожих систем занимаются и другие компании, а наибольших успехов пока добилась компания SpaceX, которая уже тестирует свою систему Starlink в США, Канаде и других странах. Группировка Starlink сейчас насчитывает более 1,6 тыс. спутников.