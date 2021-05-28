Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

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В 2020 году гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заработал 83,11 млн рублей, почти в два раза больше, чем в 2019 году (44,13 млн рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию Рогозина о доходах и имуществе.

В пресс-службе Роскосмоса рост доходов Рогозина объяснили тем, что в 2020 году он получил две годовые премии. "В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году. Таким образом, за один год он получил две премии за 2019 и 2020 годы. Этим и объясняется рост общего годового дохода", - сообщили в госкорпорации.

Рогозин сдержал обещание дать нам повод гордиться космической отраслью.

В отрасли зафиксирован колоссальный рост.

Это рост личных доходов самого Рогозина:

2018 год - 30 млн. рублей,

2019 год - 44 млн. рублей,

2020 год - 83 млн. рублей. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 27, 2021

В свежей декларации Рогозин указал, что владеет земельным участком площадью 2 545 квадратных метров и жилым домом площадью 782,7 квадратного метра. Кроме того, у гендиректора Роскосмоса имеются в собственности автомобили ГАЗ-21Р, а также мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна заработала за прошлый год около 2,8 млн рублей. Также она владеет автомобилем Range Rover и долей в квартире общей площадью 346 квадратных метров.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников задекларировал за 2020 год доход в 36,64 млн рублей. Другой первый замглавы госкорпорации Юрий Урличич заработал в прошлом году 38,28 млн рублей.

Отметим, что по текущему курсу Дмитрий Рогозин в 2020 году заработал примерно 1,13 млн долларов. При этом в 2019 году сообщалось, что официальная зарплата главы NASA не превышает 250 тыс. долларов в год.