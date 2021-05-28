Расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

Госдума РФ

Госдума РФ

Принятие внесенного в Госдуму на прошлой неделе законопроекта , обязывающего владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ, грозит серьезными проблемами интернет-энциклопедии "Википедия", если в документ не будут внесены поправки. С таким мнением выступил исполнительный директор НП "Викимедиа РУ" (занимается развитием Wiki-проектов в России) Станислав Козловский на заседании думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По итогам заседания комитет рекомендовал принять документ в первом чтении.

Напомним, законопроект предусматривает, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в Российской Федерации должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России. Такие же обязанности предлагается распространить и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Отказ открыть представительство будет грозить компаниям различными санкциями, включая запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. Кроме того, пользователей будут информировать о нарушении компаниями законодательства РФ. Наконец, нарушителям будет грозить частичная или полная блокировка сайта.

Ранее глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, заявил, что в предварительный список ресурсов, в отношении которых будет действовать закон в случае принятия, вошли 20 компаний, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, IKEA и "Википедию". Представители компаний из списка были приглашены на заседание комитета, но пришли только представители Aliexpress, Wikipedia и iHerb.

В Госдуме объявили список сайтов, которые попадают под закон о "приземлении". Википедия в списке pic.twitter.com/VJCoxLe3S6 — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) May 28, 2021

"Присутствовавшие организации - AliExpress, iHerb, Huawei, МедиаСоюз - поддержали законопроект. РАЭК высказал ряд замечаний, но в целом и он поддержал. Я же в своем выступлении объяснил, что помимо корпораций существуют еще некоммерческие организации, в их числе - "Викимедиа" (энциклопедия "Википедия" и другие проекты "Викимедиа"). Организации "Викимедиа" есть во многих странах, включая Россию, но они не имеют юридических полномочий представлять "Википедию" в судах. Дело в том, что такие организации являются некоммерческими и существуют за счёт средств, собранных в стране", - рассказал Козловский "Роскомсвободе" .

По его словам, на создание юридической службы в России для представления в судах потребуется много денег, которых у "Викимедиа" нет. Если же такое представительство будет создано, то финансироваться оно будет из-за рубежа, что даст властям РФ основание признать организацию иностранным агентом.

"Сейчас "Викимедиа РУ" никаких денег из-за рубежа не получает. Если же закон проигнорировать, то это приведет к блокировке "Википедии" в России. Про "Википедию" законодатели не подумали, но вот сейчас пообещали обратить внимание, сделать так, чтобы закон не затронул всемирную энциклопедию", - добавил Козловский. При этом он усомнился в том, что законодатели прислушаются к его замечаниям, хотя депутаты и дали понять, что не хотят блокировать "Википедию" в России.

В январе этого года "Википедии" исполнилось 20 лет. На тот момент в энциклопедии насчитывалось свыше 55 млн статей на более чем 300 языках, а ежемесячно правки в статьи вносили свыше 280 тыс. человек по всему миру. На русскоязычный раздел интернет-энциклопедии приходилось около 1,7 млн статей. При этом во время пандемии коронавируса в интернет-энциклопедии рекордно вырос ежедневный трафик. Также увеличилось и сообщество медицинских работников, которые предоставляли на платформе знания о COVID-19.