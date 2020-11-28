Роскомнадзор призвал российские IT-компании помочь СМИ в создании и популяризации информационных каналов на отечественных видеохостингах из-за "цензуры" на YouTube. Как сообщается на сайте ведомства, администрация YouTube "ввела полный запрет" на создание каналов российскому агентству ANNA News, в связи с чем Роскомнадзор потребовал от Google LLC снять эти ограничения.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA News", - говорится в письме ведомства.

19 ноября YouTube заблокировал два канала ANNA News. В сообщении видеохостинга говорится, что на канал ANNA News Military поступила жалоба. Проверка показала, что аккаунт нарушает условия использования. "Имейте в виду, что, пока Ваш канал не будет восстановлен, Вам запрещено пользоваться другими аккаунтами YouTube или создавать новые", - предупредил сервис.

Всего у агентства четыре канала в YouTube, из них на данный момент доступен только один, созданный в октябре. Основной и новостной каналы были заблокированы в мае вместе с аккаунтами телеканала "Крым 24" и издания Nwes Front.

В российском МИДе блокировку назвали "очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке".

19 ноября в Госдуму группа депутатов и сенатор Алексей Пушков внесли законопроект, предполагающий наказывать иностранные интернет-платформы, включая Twitter, Facebook и YouTube, за "дискриминацию" российских СМИ. В частности, этим ресурсам будут грозить полная или частичная блокировка, замедление трафика и административные штрафы за ограничение доступа к "общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан".

Генпрокурор РФ по согласованию с МИД сможет присваивать иностранным IT-компаниям статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".